الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري للسيدات
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تستعد سيدات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، لمواجهة سيدات وادي دجلة، في الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025.
وتنطلق مباراة سيدات الزمالك أمام وادي دجلة، في الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة
وتنقل مباراة وادي دجلة والزمالك في الساعة 2:30 ظهرا على قناة أون تايم سبورتس 2 "2 on time sport".
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