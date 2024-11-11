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في لقطة رائعة.. حارس مرمى الداخلية يلعب بالكرة مع كلب (صور وفيديو)

11:54 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (3)
  • عرض 9 صورة
    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (4)
  • عرض 9 صورة
    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (6)
  • عرض 9 صورة
    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (7)
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    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (8)
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    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (9)
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    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (5)
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    حارس مرمى الداخلية 2007 يلعب بالكرة مع كلب (10)
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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو رائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحارس مرمى فريق الداخلية.

وظهر حارس مرمى الداخلية مواليد 2007، حسن شادي، في مقطع الفيديو وهو يداعب "كلب" ويلعب معه بالكرة قبل مباراة زد في بطولة دوري الجمهورية.

الجدير بالذكر أن نادي الداخلية فاز على نظيره زد بهدف نظيف في الجولة السادسة لبطولة دوري الجمهورية مواليد 2007.

ويحتل نادي إنبي صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 18 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف الاتحاد السكندري.

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A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)

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