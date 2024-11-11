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بعد أنباء رحيله.. لاعب الزمالك يجدد 5 مواسم رسميا

11:46 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    أحمد الفاعي لاعب الزمالك (1)
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كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك، في تجديد عقد، أحمد الرفاعي لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية.

ووقع "رفاعي"، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، على عقود التجديد مع نادي الزمالك، لمدة 5 مواسم قادمة، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن جوميز قرر تصعيد الرفاعي في الفترة المقبلة مع الفريق الأول، في ظل مستواه المميز.

وكان أحمد رفاعي قريب للغاية من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، بعدما قدم نادي غزل المحلة عرضا ولكن الأبيض رفض، ويتواجد اللاعب حاليا في قائمة الانتظار.

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