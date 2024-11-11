"في مصر قريبا".. أول تحرك رسمي من الخلود السعودي لضم زيزو

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كتب- محمد خيري:

كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال حسن بن مرزوق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "مهتمين جدا بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير، لكن ما نعلمه أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة".

وأضاف: "نقدر الزمالك كثيرا، فالعلاقات بين الناديين قوية، لذلك سنسلك الطرق القانونية مع مسؤولي الزمالك وسنجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو".

ورفض حسن بن مرزوق التعليق المبلغ المحدد لحسم الصفقة مؤكدا على أن التواصل سيكون مع نادي الزمالك وأتمنى ارتداء اللاعب قميص الأخدود.

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