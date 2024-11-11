بحضور نادر السيد.. 15 صورة لسيدات الأهلي مع لقب كأس السوبر لكرة السلة

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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمود عبد الناصر

حصد فريق سيدات الأهلي لكرة السلة لقب كأس السوبر المحلي، عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 73-61 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وشهدت الاحتفالات تواجد حارس الأهلي والزمالك السابق، نادر السيد، من أجل دعم ابنته تمارا التي تلعب في فرق سيدات الأهلي.

وحضر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي المباراة جالسا في الأماكن المخصصة للجماهير، بعد رفضه الجلوس في المقصورة الرئيسية.

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