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قرار جديد من الزمالك بشأن لاعبه بعد الانضمام للمنتخب لأول مرة

10:30 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

استقر نادي الزمالك على تعديل عقد حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية، تألق حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، مما أدى لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الحالي، لأول مرة، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن حسام عبدالمجيد يحصل حاليا على ما يقرب من 4 ملايين جنيهًا تقريبًا، وهناك رغبة لزيادة راتبه السنوي.

وأوضح المصدر أن تحرك الزمالك لتعديل عقد مدافعه، يأتي بسبب أهمية وجوده علاوة على التخوف من تلقي عروض مغرية للرحيل، خاصةً أنه عنصر أساسي وأصبح لاعبًا دوليًا.

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