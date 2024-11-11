"معرفش حاجة عن حسابي في البنك من النادي".. كهربا يتحدث لأول مرة عن أزمته مع محمد رمضان

كتب- وائل توفيق:

تحدث محمود عبد المنعم كهربا عن أزمته مع التي وقعت أثناء مشاركة الأهلي في بطولة السوبر المصري، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية "الأهلي".

قال كهربا:"أنا طول عمري بيبتليني بحاجات وكلها أزمات ومشاكل مش في جسمي، وبحمد ربنا الأزمة عدت على خير، واللعيبة كلها وقفت في ضهري وقفة رجالة، والكابتن محمد رمضان شخصية جميلة جدًا، والموضوع أصلا انتهى على طول، وبعد الماتش كنت فرحان أوي، وزمايلي ساعدوني قوي جامد جدا، مش غريب عليهم، في الماتش موتوا نفسهم وفيه موضوعات بينا وبين بعض، عشان أرجع تاني أتمرن ويتشال نص الغرامة، كلهم رجالة، ياسر والشناوي وعمر كمال والسولية وإمام وحسين ولعيبة كتيرة قوي ومصطفى شوبير، يمكن قعدوا 3، 4 ساعات يوم المشكلة مع الكابتن محمد رمضان، مرضيوش يناموا".

وأضاف: والحمد لله اتفقوا على اتفاق، وأنا قولتلهم أنا معاكوا في أي حاجة، احنا كلنا أهل وأسرة واحدة، معرفش أي حاجة عن حسابي في البنك من النادي، مش بركز في حتة الفلوس مع النادي خالص، إحنا فرحانين ومبسوطين، وإحنا ولاد الأهلي، أنا اتخصم مني فلوس كتير قوي، لكن انت صاحي من النوم رايح النادي الأهلي، والناس كلها بتحبك هي دي السيرة اللي باقية"