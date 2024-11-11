مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
20:00
مصر

مصر

دوري القسم الثاني-أ
طنطا‏

طنطا‏

- -
14:30
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

"معرفش حاجة عن حسابي في البنك من النادي".. كهربا يتحدث لأول مرة عن أزمته مع محمد رمضان

08:32 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا 1
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا من مطعم صبحي كابر
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا من العمرة
  • عرض 20 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- وائل توفيق:

تحدث محمود عبد المنعم كهربا عن أزمته مع التي وقعت أثناء مشاركة الأهلي في بطولة السوبر المصري، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية "الأهلي".

قال كهربا:"أنا طول عمري بيبتليني بحاجات وكلها أزمات ومشاكل مش في جسمي، وبحمد ربنا الأزمة عدت على خير، واللعيبة كلها وقفت في ضهري وقفة رجالة، والكابتن محمد رمضان شخصية جميلة جدًا، والموضوع أصلا انتهى على طول، وبعد الماتش كنت فرحان أوي، وزمايلي ساعدوني قوي جامد جدا، مش غريب عليهم، في الماتش موتوا نفسهم وفيه موضوعات بينا وبين بعض، عشان أرجع تاني أتمرن ويتشال نص الغرامة، كلهم رجالة، ياسر والشناوي وعمر كمال والسولية وإمام وحسين ولعيبة كتيرة قوي ومصطفى شوبير، يمكن قعدوا 3، 4 ساعات يوم المشكلة مع الكابتن محمد رمضان، مرضيوش يناموا".

وأضاف: والحمد لله اتفقوا على اتفاق، وأنا قولتلهم أنا معاكوا في أي حاجة، احنا كلنا أهل وأسرة واحدة، معرفش أي حاجة عن حسابي في البنك من النادي، مش بركز في حتة الفلوس مع النادي خالص، إحنا فرحانين ومبسوطين، وإحنا ولاد الأهلي، أنا اتخصم مني فلوس كتير قوي، لكن انت صاحي من النوم رايح النادي الأهلي، والناس كلها بتحبك هي دي السيرة اللي باقية"

النادي الأهلي محمود كهربا آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"