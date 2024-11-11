من الهدوء إلى أنا مصري مش نيجيري.. القصة الكاملة لتغير علاقة إمام عاشور وحسام حسن

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أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، يوم السبت الماضي، عن قائمة المنتخب استعداداً، لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كلا من كاب فيردي وبوتسوانا، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الجاري، استمرار غياب نجم وسط الأهلي إمام عاشور وغيابه عن معسكر الفراعنة للمرة الثانية على التوالي.

وكان إمام عاشور انضم إلى منتخب مصر بشكل طبيعي تحت قيادة حسام حسن، في أول معسكر للعميد خلال مارس الماضي 2024، خلال بطولة كأس عاصمة وشارك، وشارك في مباراة نيوزيلندا بشكل طبيعي، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة في الكتف، مما أدي إلى غيابه عن المباراة التالية في المعسكر وهى مباراة، منتخب مصر وكرواتيا.

وانضم إمام عاشور إلى المعسكر الثاني للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، بشكل طبيعي، الذي كان خلال شهر يونيو الماضي، خاض خلاله منتخب الفراعنة مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشاركا عاشور خلال المعسكر في المباراتين.

وبدأت أزمة إمام عاشور مع العميد، خلال معسكر منتخب مصر في سبتمبر الماضي، الذي خاض خلاله منتخب الفراعنة مباراتين أمام كلا من كاب فيردي وبوتسوانا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، قبل مباراة منتخب مصر الأولى أمام كاب فيردي، أخبر إمام عاشور الجهاز الفني والطبي بالمنتخب أنه يعاني من إصابة، ليتم الاتفاق على استبعاده من المعسكر.

وما أثار غضب العديد من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، إن اللاعب بعد الخروج من معسكر منتخب مصر وعقب انتهاء المباراتين شارك على الفور، في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وجاء الرد السريع من حسام حسن على هذا التصرف من قبل إمام عاشور، حيث قام العميد باستبعاد اللاعب من معسكر منتخب مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، الذي خاض خلاله المنتخب مباراتين أمام منتخب موريتانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وصرح إمام عاشور في وقت سابق موجهاً رسالة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، خلال ظهوره عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر قائلاً: "خلي بالك يا كابتن سيف والله أنا مصري مش نيجيري، الرسالة واضحة وسلامي للعميد".