أجنبيان وزيزو والسعيد.. موقف خماسي الزمالك من التجديد (صور)

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كتب- محمد خيري:

يسعى نادي الزمالك لتجديد عقود رباعي الفريق الأول أحمد سيد زيزو وعبدالله السعيد وعمر جابر والتونسيان حمزة المثلوثي وسيف الجزيري.

وينتهي عود الخماسي مع نهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، والانتقال إليه مع نهاية الموسم مجانا.

وينشر موقع "مصراوي"، موقف خماسي نادي الزمالك من التجديد، خلال الفترة المقبلة.

أحمد سيد زيزو

دخل نادي الزمالك في مفاوضات خلال الفترة الماضية لتجديد عقد زيزو، خاصة وانه من أهم اللاعبين داخل الفريق، وتلقى العديد من العروض الخارجية للانتقال في الصيف الماضي ولكن الزمالك تمسك باستمراره

ويعمل نادي الزمالك حاليا على تدبير مقدم عقد اللاعب حيث سيتقاضى ما يزيد عن 50 مليون جنيه في الموسم، وفقا للاتفاق بين الطرفين، من أجل صرف النظر عن الرحيل للاحتراف في الخليج.

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد انتقل لنادي الزمالك في شهر يناير الماضي، ووقع على عقد مدته موسم ونصف، وقدم اللاعب مستوى مميز للغاية، جعل مجلس الإدارة والبرتغالي حوميز المدير الفني متمسكين باستمرار اللاعب، ونفس الرغبة لدى السعيد الذي يعتزم الاعتزال بالتيشرت الأبيض.

عمر جابر

نادي الزمالك يجهز عقد جديد للاعب عمر جابر، الذي طالب جوميز خلال اجتماعه مع لجنة الكرة بتجديد عقده، حيث يقدم اللاعب مستوى مميز مع الأبيض منذ الانتقال من نادي بيراميدز.

حمزة المثلوثي

يسعى نادي الزمالك لتجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي، بناء على رغبة البرتغالي جوميز، الذي يراه من أفضل اللاعبين في الفريق حاليا

وفقا لمصدر داخل النادي، حمزة المثلوثي لا يمانع في الاستمرار داخل الزمالك ولكنه يشترط تعديل عقده أولا ثم التوقيع على عقد جديد بقيمة مالية أكبر وهو ما وافق عليه الزمالك.

سيف الجزيري

رغم أن نادي الزمالك كشف عن توقيع التونسي سيف الجزيري عقودا جديدة في الفترة الماضية، إلا أن حازم فتوح وكيل اللعب خرج في الساعات الماضية وأكد أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم ولم يوقع عقود جديدة

الجزيري خرج مؤخرا من حسابات جوميز وتم استبعاده من قائمة المبارآة الماضية أمام سموحة بسبب تراجع مستواه وتخاذله في التدريبات ولم يتم حسم موقفه من التجديد حتى الآن في انتظار قرار جوميز.