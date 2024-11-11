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"من أحسن 9 في مصر لشوارع إيطاليا".. هل انتهى شهر العسل بين جوميز والجزيري

07:37 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    سيف الجزيري وزوجته
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري وحسين لبيب
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    سيف الجزيري
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك من داخل مدرجات ستاد القاهرة لدعم فريقه
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
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    سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
  • عرض 20 صورة
    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري في تدريبات الزمالك
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    سيف الجزيري بجوار يوسف أوباما في تدريبات الزمالك‎
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    سيف الدين الجزيري
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    التونسي سيف الدين الجزيري
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    الزمالك المقاولون سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
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كتب- محمد خيري:

شهدت الساعات الماضية توتر العلاقات بين البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، والتونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض.

جوميز قرر استبعاد سيف الجزيري من مواجهة سموحة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تراجع مستواه، وفاجئ اللاعب الجميع بالسفر إلى إيطاليا في نفس يوم المباراة.

وخرج حازم فتوح وكيل اللاعب التونسي، في تصريحات تلفزيونية خلال الفترة الماضية، وأكد أن اللاعب عقده ينتهي مع نهاية الموسم، والأمور في يد المحامي الخاص به ولديه عرضا من أحد الأندية الكبرى.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك

انضم سيف الجزيري لنادي الزمالك موسم 2021/2022 قادما من نادي المقاولون العرب.

لعب سيف الجزيري مع الزمالك 130 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 35 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وخاض الجزيري الموسم الماضي 17 مباراة بقميص الزمالك في بطولة الدوري المصري 2023/24 وتمكن من تسجيل 7 أهداف.

ونجح سيف الجزيري في المساهمة ب7 أهداف في مرمى الأهلي حيث أحرز 4 منهم هدفين بقميص المقاولون، وصنع 3.

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