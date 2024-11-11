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إمام عاشور يروي كواليس هدفه في مرمى العين في كأس إنتركونتيننتال

12:41 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    الأهلي يفوز على العين (3)
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    الأهلي يفوز على العين (2)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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    وسام أبو علي يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (5)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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كتب - محمد القرش:

روى لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، كواليس هدفه الصاروخي في مرمى العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "هدفي في العين هو أجمل هدف سجلته مع الأهلي".

وأضاف: "قبل الماتش بيوم واحد جاتلي واحدة زيها في التمرين وشوطها بنفس الطريقة وجت جون".

واختتم لاعب خط وسط المارد الأحمر: "كنت واخد قرار لو جاتلي هشوطها كده ومش هستناها تنزل على الارض".

وفاز النادي الأهلي على نظيره العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي، وحصد كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

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الأهلي إمام عاشور العين الإماراتي إنتركونتيننتال كأس التحدي
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