إمام عاشور يروي كواليس هدفه في مرمى العين في كأس إنتركونتيننتال

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كتب - محمد القرش:

روى لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، كواليس هدفه الصاروخي في مرمى العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "هدفي في العين هو أجمل هدف سجلته مع الأهلي".

وأضاف: "قبل الماتش بيوم واحد جاتلي واحدة زيها في التمرين وشوطها بنفس الطريقة وجت جون".

واختتم لاعب خط وسط المارد الأحمر: "كنت واخد قرار لو جاتلي هشوطها كده ومش هستناها تنزل على الارض".

وفاز النادي الأهلي على نظيره العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي، وحصد كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

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