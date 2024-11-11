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حمزة علاء يسترجع ذكرياته مع كرة اليد ويستعرض مهاراته (صور)

06:30 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد (1)
  • عرض 9 صورة
    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (3)
  • عرض 9 صورة
    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (2)
  • عرض 9 صورة
    يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد (2)
  • عرض 9 صورة
    حمزة علاء حارس الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    حمزة علاء حارس الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد (3)
  • عرض 9 صورة
    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (1)
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كتب - محمد القرش:

استرجع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حمزة علاء، ذكرياته مع كرة اليد.

وحرص حمزة علاء على حضور إحدى مباريات كرة اليد التي أقيمت في الجزيرة اليوم الأحد، وشهد اللقاء حضور يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد.

وكان قد كشف حمزة علاء في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه بدأ حياته المهنية لاعبًا لكرة اليد حتى عمر الـ 15 عامًا، وبعدها دخل مجال كرة القدم لاعبًا وتحول إلى حارس مرمى.

وحصد حمزة العديد من البطولات مع النادي الأهلي، 3 دوري أبطال أفريقيا ودوري مصري، بالإضافة إلى كأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة.

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حمزة علاء كرة اليد الأهلي يحيى خالد دوري أبطال أفريقيا
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