أبناء المشاهير.. يوسف مجدي عبدالغني صنع هدفاً خلال مسيرته بالممتاز.. وأُتهم بالاعتداء على فنان

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يحظ يوسف نجل نجم المنتخب والأهلي السابق مجدي عبدالغني بالشهرة أو المسيرة الكروية التي نالها والده ولكنه خاض المجال ذاته.

صاحب الـ 30 عاماً حاليًا انطلقت مسرته الاحترافية بنادي دمياط في موسم 18/19 قبل أن ينضم بعد موسمين لنادي النصر.

ومن نادي النصر جاء الظهور الأبرز له حين انتقل في موسم 21/22 لصفوف نادي إيسترن كومباني.

وشارك يوسف الذي ينشط في مركز خط الوسط المهاجم مع إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وشارك نجل مجدي عبدالغني بقميص إيسترن كومباني بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفاً، بحسب ترانسفير ماركت.

وانتقل لاعب الوسط في الموسم التالي لصفوق المقاولون العرب؛ إذ خاض معه 18 دقيقة خلال 4 مباريات.

وأُتهم اللاعب مؤخرًا بالاعتداء على الفنان الصاعد عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب.

وانتقل يوسف الموسم الماضي إلى صفوف نادي السكة الحديد بالدرجة الثانية.

وانتهت الأزمة بتوجه الفنان عمرو رجب إلى نيابة الشيخ زايد، للتنازل عن اتهامه لنجل نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي مجدي عبد الغني، بعد اتهامه له بالتعدي عليه بالضرب داخل ملهى ليلي.

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