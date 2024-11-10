الناجي الوحيد.. تعليق مثير للجدل للمعد النفسي السابق للنادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق عماد فاروق المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، على أزمته والاعتذار عن تولي مهمة المعد النفسي للفريق، بعد أيام قليلة إعلان تعيينه في هذا المنصب.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سألني صديقي الصدوق، من الجاني ومن الضحية في قصتك مع النادي الأهلي؟".

وأضاف: "أجبته بمنتهى الصدق، أنا الناجي الوحيد".

وكان عماد فاروق أعلن اعتذاره، عن العمل كمعد نفسي للنادي الأهلي، بعد تعيينه بأيام قليلة في هذا المنصب داخل النادي الأهلي.

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