مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
بلدية المحلة

بلدية المحلة

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
20:00
مصر

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

الناجي الوحيد.. تعليق مثير للجدل للمعد النفسي السابق للنادي الأهلي

11:13 م الأحد 10 نوفمبر 2024

عماد فاروق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق عماد فاروق المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، على أزمته والاعتذار عن تولي مهمة المعد النفسي للفريق، بعد أيام قليلة إعلان تعيينه في هذا المنصب.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سألني صديقي الصدوق، من الجاني ومن الضحية في قصتك مع النادي الأهلي؟".

وأضاف: "أجبته بمنتهى الصدق، أنا الناجي الوحيد".

وكان عماد فاروق أعلن اعتذاره، عن العمل كمعد نفسي للنادي الأهلي، بعد تعيينه بأيام قليلة في هذا المنصب داخل النادي الأهلي.

أقرأ أيضاً:

"فرحة عارمة لوالدته".. 5 صور ترصد الظهور الأول لمصطفى شوبير وخطيبته جنا حلمي

"4 صور ورسالتين" مصطفى شوبير يشارك متابعيه لقطات من حفل دير جيست

إبراهيم حسن يوجه رسالة شكر لوزير الطيران لهذا السبب

عماد فاروق الأهلي المعد النفسي السابق للنادي الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"