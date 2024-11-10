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"لتطبيق تكافؤ الفرص".. إبراهيم حسن يعلن تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

11:07 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تغيير موعد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف إبراهيم حسن، أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوتسوانا، في الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها يوم 19 نوفمبر الجاري، لتقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً.

وأشار إبراهيم حسن، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر :فيس بوك"، أن التغيير جاء بناء على بيان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في نفس الموعد.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره كاب فيردي، يوم 15 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن المنتخب المصري، الصعود إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات بالتصفيات.

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