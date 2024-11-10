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بقبلة على الرأس وحضن.. محمد عواد وزوجته في مشهد رومانسي بالمدرجات (صور)

09:24 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عواد رفقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    عواد وزوجته
  • عرض 8 صورة
    محمد عواد مع زوجته
  • عرض 8 صورة
    محمد عواد مع زوجته
  • عرض 8 صورة
    محمد عواد
  • عرض 8 صورة
    محمد عواد رفقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    محمد عواد
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كتب - يوسف محمد:

قامت حنين عادل زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، بنشر مقطع فيديو رومانسي يجمعهما معاً، بعد نهاية أحد اللقاءات.

وظهر حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد خلال الفيديو، وهو يقوم بالصعود إلى المدرجات، عقب مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، قام بتقبيل رأسها ومنحها جائزة أفضل حارس في البطولة والتي حصل عليها حارس الزمالك.

واعتادت حنين عادل، على توجيه الدعم الدائم إلى زوجها في مختلف المباريات والاحتفالات، حيث قامت في وقت سابق بنشر العديد من الصور رفقة زوجها، خلال الاحتفال بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد تلقى الهزيمة، في نهائي كأس السوبر المصري أمام نظيره الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم في الإمارات.

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