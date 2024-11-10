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"بجانب لاعبي الزمالك وبيراميدز".. أوباما يعلق على تتويجه بجائزة أفضل هدف لعام 2024

08:52 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    جائزة أفضل هدف لعام 2024
  • عرض 4 صورة
    جائزة أفضل هدف لعام 2024
  • عرض 4 صورة
    جائزة أفضل هدف لعام 2024
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كتبت - نهى خورشيد

علق يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تتويجه بجائزة أفضل هدف بالموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال حفل دير جيست.

ونشر أوباما عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً له بجانب صورة تجمعه مع لاعبي بيراميدز والزمالك بتعليق:" الحمدالله".

والجديد بالذكر أن أوباما انتقل إلى صفوف بيراميدز لمدة 3 مواسم بعد انتهاء عقده مع الفارس الأبيض.

جائزة أفضل هدف يوسف أوباما الزمالك بيراميدز
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