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"أخذ عمري بلا استئذان".. زوجة الجزيري تتغزل به خلال إجازاتهم بإيطاليا

08:20 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري وزوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري وزوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري وزوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    زوجة سيف الدين الجزيري ونجله
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري فقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري وزوجته
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كتبت - نهى خورشيد

نشرت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة معه رفقة نجلهما الوحيد خلال إجازاتهم بإيطاليا.

وضعت هبة الصورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على كلمات أغنية هي أول مرة:"شنو سر هالكائن ماادري أخذ عمري بلا استئذان".

ويتواجد الجزيري وزوجته في إيطاليا، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفارس الأبيض للقاء سموحة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

زوجة الجزيري تتغزل به خلال إجازاتهم بإيطاليا

سيف الدين الجزيري زوجة سيف الدين الجزيري الزمالك الدوري المصري الممتاز
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