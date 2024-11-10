"بينهم طاهر وعبد المجيد".. ماذا قدم الرباعي الجديد مع أنديتهم قبل الانضمام إلى المنتخب؟

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كتب - يوسف محمد:

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن أمس السبت، عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، هم "محمود زلاكا، محمد ربيعة، طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد".

ويعرض موقع مصراوي في السطور التالية أرقام الرباعي الجديد، الذي انضم إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن.

طاهر محمد طاهر "الأهلي"

وخاض طاهر محمد طاهر، رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 6 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

كما أنه تمكن في بداية الموسم الحالي، من التتويج بلقبي كأس السوبر المصري ولقب كأس بطل أسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

حسام عبد المجيد "الزمالك"

وشارك حسام عبد المجيد مدافع نادى الزمالك، رفقة الفارس الأبيض في بداية الموسم الحالي 6 مباريات، بواقع مباراتين في الدوري المصري، مباراتين في السوبر المصري ومباراة في كلا من كأس السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية.

نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، رفقة الفارس الأبيض في بداية الموسم الحالي.

محمود زلاكا "سيراميكا كليوباترا"

ولعب زلاكا خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا 4 مباريات، بواقع مباراتين في بطولة الدوري المصري وكأس السوبر المصري، تمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

محمد ربيعة "سموحة"

وانتقل محمد ربيعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق سموحة، قادماً من صفوف مودرن فيوتشر، وشارك رفقة الفريق في مباراتين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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