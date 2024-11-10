جلسة مع الإدارة.. والد زيزو يكشف "لمصراوي" حقيقة المفاوضات مع نادي سعودي

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كتب - رامي بشاي:

كشف والد أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى، حقيقة الأنباء المتداولة والتي تفيد بمفاوضات مع نادي الأخدود السعودي.

وأوضح والد زيزو "لمصراوي" أن اللاعب لم يتلق أي عروض خلال الفترة الحالية من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض.

وأكد مصطفى أن الأولوية لزيزو هي تجديد التعاقد والاستمرار مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

واختتم والد زيزو أن هناك جلسة ستُعقد مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأمر وإتمام التجديد بشكل رسمي.

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