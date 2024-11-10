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"بعد غيابه عن الحفل".. زيزو ينشر صورتين مع جائزة أفضل جناح 2024

07:12 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زيزو ينشر صورتين مع جائزة أفضل جناح 2024
  • عرض 4 صورة
    زيزو ينشر صورتين مع جائزة أفضل جناح 2024
  • عرض 4 صورة
    زيزو ينشر صورتين مع جائزة أفضل جناح 2024
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كتبت - نهى خورشيد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورتين له مع جائزة أفضل جناح لعام 2024، والمقدمة خلال حفل دير جيست.

وكان زيزو نشر أمس السبت عبر الاستوري الخاصة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من دعوة الحفل مع تعليق:"شكراً، كنت أتمنى أن أكون هناك، جائزة أفضل جناح 2024).

وفي سياق متصل يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي .

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