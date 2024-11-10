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أول قرار من مدرب الإسماعيلي خلال فترة التوقف الدولي

06:54 م الأحد 10 نوفمبر 2024

حمد إبراهيم

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كتبت - نهى خورشيد

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منح لاعبي الدراويش راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بهدف استعادة الجاهزية والتوازن قبل العودة إلى مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي أول مواجهة له بعد التوقف أمام بتروچيت، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، يوم 24 نوفمبر الجاري على إستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي لعب أولى مبارياته بالموسم الحالي من المسابقة المحلية بالتعادل السلبي أمام غزل المحلة، قبل أن يتعرض للخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

يسعى الدروايش حاليًا لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء القادم لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حمد إبراهيم الإسماعيلي الدراويش فترة التوقف الدولي الدوري المصري الممتاز غزل المحلة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
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