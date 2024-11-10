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إحداهن تصدرت التريند.. 10 صور ترصد ظهور مروان عطية وزوجته في حفل دير جيست

06:45 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تسليم مروان عطية جائزة أفضل لاعب وسط
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    مروان عطية وزوجته
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية
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    مروان عطية وإمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية
  • عرض 13 صورة
    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (1)
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    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (2)
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    مروان عطية (1)
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    مروان عطية (3)
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كتب - يوسف محمد:

حصل مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب وسط في مصر عن الموسم الماضي، خلال حفل دير جيست الذي أقيم أمس.

وحرصت سلمى صقر زوجة مروان عطية على التواجد معه في الحفل، خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب وسط في مصر.

وانتشرت العديد من الصور لمروان عطية رفقة زوجته، خلال تواجدهما في الحفل معاً، كما ظهر على زوجته حالة من السعادة والفخر بعد فوز زوجها بالجائزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجة مروان عطية، وهى تنظر له من بعيد خلال إجرائه مقابلة صحفية، ويغمر وجهها السعادة والفخر وهى الصورة التي تصدرت التريند بشكل كبير عقب نهاية الحفل.

ويستعد مروان عطية للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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مروان عطية الأهلى منتخب مصر مروان عطية وزوجته تصفيات كأس أمم أفريقيا
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