"4 صور ورسالتين" مصطفى شوبير يشارك متابعيه لقطات من حفل دير جيست

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كتبت - نهى خورشد:

شارك مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متابعيه 3 صور من حفل دير جيست، والذي أُقيم حفل مساء اليوم السبت.

وتوج مصطفى شوبير خلال الحفل بجائزة أفضل حارس مرمي لعام 2024.

ونشر أوفا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 4 صور من تكريميه الأولي جاءت بتعليق:" شكراً دير جيست الحمدلله دائما وأبدا".

اما الصورة الأخيرة نشرها عبر الاستوري، وظهرت والدته خلالها وهي تحمل الجائزة وسط فرحة عارمة معلقا:"إيموجي ضحك وقلب".

والجديد بالذكر أن والدة مصطفى شوبير وخطيبته "جني حلمي" تواجدان معه من أجل دعمه خلال الحفل.