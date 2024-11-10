"فرحة عارمة لوالدته".. 5 صور ترصد الظهور الأول لمصطفى شوبير وخطيبته جنا حلمي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
ظهرت جنا حلمي خطيبة حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير معه لأول مرة في مناسبة عقب خطبتهما بالتواجد معه في حفل جوائز الأفضل لمجلة دير جيست.
وفاز شوبير بجائزة أفضل حارس مرمى بالعام؛ إذ حرصت والدته وخطيبته ووالده على الصعود معه لحظة استلام الجائزة.
وظهرت والدة مصطفى شوبير بفرحة عارمة عقب فوز نجلها بالجائزة.
وكان مصطفى شوبير قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الماضي خطبته على فتاة من خارج الوسط الرياضي.
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