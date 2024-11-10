إبراهيم حسن يوجه رسالة شكر لوزير الطيران لهذا السبب

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كتب- محمد خيري:

وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، الشكر للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل وإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي.

ويواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن وزير الطيران الدكتور سامح الحفني لم يتوانى في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة.

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