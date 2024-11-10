مصر تستسضيف اجتماع روابط الأندية السنوي بحضور رؤساء روابط انجلترا وإيطاليا وإسبانيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن استضافة مصر للاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية.

ومن المقرر أن يُقام الاجتماع خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بمنطقة الأهرامات بحضور أكثر من ٣٥ دولة.

ولعل أبرز الحضور سيكون ريتشارد ماسترز رئيس اتحاد الروابط العالمية ورابطة الدوري الإنجليزي، لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي ,خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني Laliga.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع السنوي القضايا الرئيسية بالساحة الرياضية حاليًا وتطوير كرة القدم واللوائح.

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