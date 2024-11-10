"غادر لإيطاليا فجأة".. كيف خرج الجزيري من حسابات جوميز؟

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامى خالد الغندور تفاصيل الأزمة بين سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وجوميز المدير الفني، بعد استبعاده من مباراة سموحة الماضية بالدوري.

قال الغندور، في برنامجه عبر قناة المحور: "جوميز تحدث مع جهازه المعاون وبرر استبعاد سيف الجزيري من مباراة سموحة الماضية، بكسله الكبير في التدريبات وتعاليه على الكرة وعدم ظهوره بالشكل المطلوب في المباريات بالرغم من التنبيه عليه أكثر من مرة بضرورة بذل مجهود أكبر".

وأضاف: "جوميز يرى إذا استمر الجزيري بنفس الشكل سيخرج من حساباته بالكامل وسيطلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي له سجله تهديفي كبير".

وأوضح: "انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تؤكد سفر الجزيري فجأة إلى إيطاليا بدون علم الزمالك خاصة في ظل الخلاف القائم حالياً بينه وبين المدير الفني".

وأتم تصريحاته: "اللاعب يتواجد بالفعل في إيطاليا ولكن بإذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، وسيعود خلال الساعات المقبلة".

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