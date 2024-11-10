"برعاية تركي آل الشيخ".. انتعاش خزينة الزمالك بـ 75 مليون جنيه

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، انتعاش خزينة النادي الأبيض، بمكافأة موسم الرياض، الخاصة بالحصول على بطولة السوبر الأفريقي.

ونجح نادي الزمالك، في الحصول على كأس السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، بعد الفوز بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في شهر سبتمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن نادي الزمالك حصل على المكافأة المقدرة من موسم الرياض تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، والبالغة مليون ونصف دولار، حوالي 75 مليون جنيه، بعد التتويج بالبطولة.

وأضاف المصدر، أن النادي حصل أيضا، على مكافأة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف المقدرة بمبلغ 500 ألف دولار، رغم العقوبات التي فرضها على النادي، على هامش المباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها، 200 ألف دولار، بسبب التهديد بالانسحاب، مع إيقاف ثنائي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا وناصر منسي 3 مباريات.

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