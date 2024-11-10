وسام أبو علي: حدثت مقولة "أفشة" بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي، وسام أبو علي، أن الجميع يعلم المتاعب الموجودة في الأهلي بخوض مباريات كثيرة.

وأضاف وسام أبو علي، في تصريحات لأون تايم سبورت مساء السبت:"استطعنا بعد خسارتنا السوبر الأفريقي أمام الزمالك التتويج ببطولتين".

وأضاف اللاعب الفلسطيني:"سمعت أفشة يقول من قبل الأهلي لما بيقع له ألف قومة ويكون مرعب وهذا ما حدث".

وأتم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً تصريحاته بالتشديد على فخره بتمثيل منتخب فلسطين في مصر، مبديًا سعادته بردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي تجاهه.

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