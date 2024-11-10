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"مولفوش على بعض".. شوبير يعلق بقوة على قرار حسام حسن ضد إمام عاشور

01:03 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور من مران الأهلي اليوم
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، باستبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، من البطولة الأفريقية، التي حسم فيها الفراعنة التأهل بشكل رسمي.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "إمام عاشور كميته لسه مش متفقة مع حسام حسن، لسه الأتنين مخدوش على بعض، وملهوش الأولوية حاليا عند العميد".

أضاف: "حسام حسن بيحب إمام، لكن لسه مولفوش على بعض، يعني المدرب ليه طريقة فنية معينة بيحب كله ينفذها، وده حقه طبعا".

وأتم تصريحاته: "إمام عاشور له طريقة معينة في الملعب، ويمكن دي مش ماشية مع حسام حسن، وهي اللي عامله الأزمة، لكن التعامل الخارجي ما بينهم ممتاز".

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إمام غاشور حسام حسن شوبير أحمد شوبير أخبار الرياضة
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