مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لأهلي بني غازي الليبي
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أتم نادي أهلي بني غازي الليبي اتفاقه مع المدير الفني المصري مؤمن سليمان لقيادة فريقه في الموسم الجاري على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يضم الجهاز المعاون لمؤمن سليمان كل من: عمرو فتحي (كمدرب عام)، عمرو عبدالسلام مدرب لحراس المرمى، حمادة نصر مدرب مساعد ومحمد الشافعي معد بدني.
ولا تُعد هذه التجربة هي الأولى لمؤمن سليمان في الدوري الليبي فسبق وقاد فريق الاتحاد في موسم 23/24.
وكانت آخر تجارب مؤمن سليمان التدريبية مع نادي الشرطة العراقي في الموسم الماضي 23/24.
اقرأ أيضًا:
"بيراميدز محطة الفشل الوحيدة".. من هو "زلاكة" المنضم حديثا لمنتخب مصر؟
"قائمة مفاجأة".. مجدي عبد الغني يعلن الترشح على رئاسة اتحاد الكرة
فيديو قد يعجبك: