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"قائمة مفاجأة".. مجدي عبد الغني يعلن الترشح على رئاسة اتحاد الكرة

12:13 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    مجدي عبدالغني
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    تكريم فرد أمن ستاد القاهرة بعد واقعة مجدي عبدالغني
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    مجدي عبدالغني
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    مجدي عبدالغني وهاني أبوريدة
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    مجدي عبدالغني وأحمد شوبير
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    مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق
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    مجدي عبدالغني
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    مجدي عبدالغني
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    مجدي عبدالغني ووزير الرياضة
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كتب- محمد خيري:

أعلن مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، ترشحه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في برنامجه عبر قناة الشمس: "انتويت بعد استخارة الله الترشح في انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية".

وأضاف "عبدالغني": "القائمة بها العديد من الأسماء القوية، وهناك أسماء تكون مفاجأة سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

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اتحاد الكرة مجدي عبدالغني مجلس اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة
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