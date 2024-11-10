"قائمة مفاجأة".. مجدي عبد الغني يعلن الترشح على رئاسة اتحاد الكرة

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كتب- محمد خيري:

أعلن مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، ترشحه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في برنامجه عبر قناة الشمس: "انتويت بعد استخارة الله الترشح في انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية".

وأضاف "عبدالغني": "القائمة بها العديد من الأسماء القوية، وهناك أسماء تكون مفاجأة سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

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