"بيراميدز محطة الفشل الوحيدة".. من هو "زلاكة" المنضم حديثا لمنتخب مصر؟

"وإيه يعني ده مبيعرفش يرقّص".. أول تعليق من رضا عبد العال على تألق

بقبلة على الرأس وحضن.. محمد عواد وزوجته في مشهد رومانسي بالمدرجات

إمام عاشور يروي كواليس هدفه في مرمى العين في كأس إنتركونتيننتال

كتب- محمد خيري:

انضم محمود عبدالحفيظ "زلاكة"، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، لأول مرة إلى قائمة منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، استعدادا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، من البطولة الأفريقية، التي حسم فيها الفراعنة التأهل بشكل رسمي.

من هو محمود زالاكة؟

محمود عبد الحفيظ ابن قرية مسرع بأسيوط، أطلق عليه أصدقائه لقب "زلاكة" منذ الصغر واشتهر به، طوال مسيرته.

تألق "زلاكة" مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات، وبعدها انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

واستمر "زلاكة" في تألقه مع سيراميكا كليوباترا، لينضم إلى فريق بيراميدز، بعقد مدته 4 سنوات، مقابل حصول نادي سيراميكا على 15 مليون جنيه، ولكنه لم يشارك باستمرار، ليعود مرة أخرى لفريقه ولكن معارا.

شارك "زلاكة" هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا، في اربع مباريات، لم يحرز أي أهداف، وصنع هدف.

اقرأ أيضا:

"غياب نجم الأهلي".. مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

الزمالك ينهي الجدل بشأن ضم بيرسي تاو