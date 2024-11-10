"اتحاد الكرة طلب التأجيل".. محمد مصيلحي يقترح حلاً لأزمة التحكيم في مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اقترح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، حلاً لأزمة التحكيم بالكرة المصرية.

وقال مصيلحي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء السبت:"لابد من زيادة رواتب الحكام والمكافآت لتحفيزهم مثلما يتم معاقبتهم ولكن ليس منطقيًا أن تكون الأندية هي من تدفع بدلات الحكام".

وأشار رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى أنه لا يوجد مبلغ مجدد لراتب الحكم فيختلف من دوري لآخر ومن خوضهم للمباريات الدولية عن المحلية.

وأتم مصيلحي تصريحاته في هذا السياق بالتنويه إلى أنهم كرؤساء للاندية في اجتماعهم من رابطة الأندية قد اتفقوا على تولي خبير أجنبي مسؤولة لجنة التحكيم ولكن اتحاد الكرة فضّل تأجيل ذلك حتى تنتهي مدته بنهاية العام الجاري 2024.

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