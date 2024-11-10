"الأهلي أكبر قلعة في مصر وأفريقيا".. مرتجي يكشف ما حدث بينه وبين حسين لبيب

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كتب- محمد خيري:

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ما حدث بينه وبين حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بشأن مقولة، "أكبر قلعة رياضية في مصر".

قال خالد مرتجي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "حدث تواصل ودي بيني وبين حسين لبيب، حول جملة أكبر قلعة رياضية في مصر، لأن علاقتي به جيدة وممتدة منذ زمن".

أضاف: "أرى أن كل شخص حر في ما يقوله، لكن في النهاية البطولات والأرقام هي من تحكم، والأهلي لا يحتاج إلى من يدافع عنه، هناك 80 مليون وراء الأهلي في مصر فقط، الأجيال الجديدة تربت على فوز الأهلي بالبطولات، كل الأجيال تكون أهلاوية بالفطرة".

أكمل: "الأهلي أكبر قلعة في مصر وأفريقيا، والأهلي لم يعد الأكبر في مصر وأفريقيا فقط، بل وصل إلى العالمية".

وأتم تصريحاته: "نحن شاركنا 9 مرات في كأس العالم للأندية، وتوجنا بنصف العالم وأول نادٍ في أفريقيا يتوج ببطولة من فيفا".

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