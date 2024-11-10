استحواذ على جوائز الأفضل..15 صور لنجوم الأهلي في حفل دير جيست

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استحوذ لاعبو وإدارة الأهلي على جوائز الأفضل 2024 بالحفل الذي أقامته مجلة دي جيست مساء أمس السبت.

وفاز لاعبو الأهلي بكأغلب الجوائز وهم: علي معلول أفضل ظهير أيسر، مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى، إمام عاشور (أفضل لاعب و أفضل لاعب خط وسط مهاجم)، وسام أبو علي أفضل مهاجم، حسين الشحات أفضل جناح، مروان عطية أفضل لاعب وسط.

وفاز كذلك محمود الخطيب بجائزة أفضل مدير فني كما فاز خالد بيبو بجائزة أفضل مدير كرة، كما فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادِ في العام.

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