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مصدر مسؤول يرد.. هل طلب الأهلي من فيفا وضع شعار "أبطال نصف الأرض" على قميصه؟

10:15 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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    عمرو السولية لاعب الأهلي
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    لاعبو النادي الأهلي
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    لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الرابع (1)
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كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن طلبهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضع شعار "أبطال نصف الأرض" على قميصهم ببطولة إنتركونتننتال.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أنهم لم يتواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص وضع أي شعار على قميصهم بالبطولة، مضيفًا:"شعارنا الوحيد المعتمد هو نادي القرن وإذا قرر فيفا أي شيء سيبلغنا به بالتأكيد".

وأردف المصدر ذاته:"هذه الأمور لا نتدخل فيها ولا نفرض شيئًا معينًا، سمير عدلي المدير الإداري للفريق سيحضر الاجتماعات التنسيقية بخصوص البطولة والتي ستتم في الدوحة وسيبلغنا بأي جديد ونتابع معه كل ترتيبات مشاركة الأهلى في الأدوار النهائية للبطولة".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"عدلي أيضاً سيقوم بمعاينة ملاعب التدريب وفندق الإقامة وكل ما يخص الأهلي هناك".

وحصد النادي الأهلي لقب إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

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أبطال نصف الأرض الأهلي كأس إنتركونتيننتال
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