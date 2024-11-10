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"في بيان رسمي".. الإسماعيلي يهدد بتعليق المشاركة في الدوري المصري لهذا السبب

07:37 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

نادي الإسماعيلي

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كتب - مراسل مصراوي:

هدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، بتعليق مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2024-2025، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وكان الإسماعيلي تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان النادي الإسماعيلي كالتالي:

"يبدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة".

"ويطالب المجلس بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود".

"ويبدو أن لجنة الحكام مصره على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة".

"والنادي الإسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة من جانب التحكيم، وإذا لم تتحقق العدالة التحكيمية في مسابقة الدوري في موسمه الاستثنائي فما هي الحكمة من الاستمرار في مسابقة لا يتوفر لها أبسط قواعد العدالة وتكافؤ الفرص".

"ويهدد المجلس بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري، حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة، خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي تمر به الكرة المصرية".

"ويهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى سابق عهده في القريب العاجل".

والجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي، كان قد استهل مشواره في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي أمام فريق غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى.

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