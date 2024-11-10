"بعد انضمام شحاتة للمنتخب".. مصدر يكشف حقيقة دفع الزمالك 500 ألف جنيه لطلائع الجيش

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة دفع الفارس الأبيض مبلغ 500 ألف جنيه لنادي طلائع الجيش، بعد انضمام محمد شحاتة إلى منتخب مصر الأول، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك لن يقوم بدفع مبلغ 500 ألف جنيه لنادي طلائع الجيش، بعد انضمام محمد شحاتة إلى منتخب مصر".

وأضاف: "بالفعل كان هناك أكثر من بند ومميزات إضافية، في عقد إعارة محمد شحاتة من طلائع الجيش للزمالك، تقدر بمبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه".

واختتم المصدر تصريحاته: "عند شراء عقد محمد شحاتة بشكل نهائي من نادي طلائع الجيش، قمنا بإلغاء جميع البنود والمكافآت الإضافية وتم زيادة قيمة انتقال اللاعب لنادي مليون جنيه".

وانضم محمد شحاتة إلى قائمة منتخب مصر، استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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