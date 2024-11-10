مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"بعد انضمام شحاتة للمنتخب".. مصدر يكشف حقيقة دفع الزمالك 500 ألف جنيه لطلائع الجيش

12:54 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 3 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة دفع الفارس الأبيض مبلغ 500 ألف جنيه لنادي طلائع الجيش، بعد انضمام محمد شحاتة إلى منتخب مصر الأول، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك لن يقوم بدفع مبلغ 500 ألف جنيه لنادي طلائع الجيش، بعد انضمام محمد شحاتة إلى منتخب مصر".

وأضاف: "بالفعل كان هناك أكثر من بند ومميزات إضافية، في عقد إعارة محمد شحاتة من طلائع الجيش للزمالك، تقدر بمبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه".

واختتم المصدر تصريحاته: "عند شراء عقد محمد شحاتة بشكل نهائي من نادي طلائع الجيش، قمنا بإلغاء جميع البنود والمكافآت الإضافية وتم زيادة قيمة انتقال اللاعب لنادي مليون جنيه".

وانضم محمد شحاتة إلى قائمة منتخب مصر، استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقرأ أيضاً:
مصدر لمصراوي: محمد عبدالمنعم لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل

محمد شحاتة الزمالك منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا