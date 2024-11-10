صلح الشحات والشيبي.. 20 صورة ترصد أبرز أحداث حفل الأفضل في الدوري المصري 2024

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كتب - محمد القرش:

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري عن عام 2024 "دير جيست" الذي أُقيم حفل اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، سيطرة النادي الأهلي.

وتسلم النادي الأهلي 10 جوائز للاعبين ورئيس النادي ومدير كرة الفريق الأول لكرة القدم.

وشهد الحفل لفتة رائعة بين حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي لاعب بيراميدز، حيث احتضنوا بعضهم البعض عقب أزمة كبيرة وصلت للمحاكم خلال الأشهر الماضية.

وحضر الحفل العديد من نجوم كرة القدم المصرية، زكريا ناصف وعماد متعب وخالد بيبو، بالإضافة إلى حسين الشحات ومروان عطية ووسام أبو علي.

جوائز الأهلي في حفل دير جيست

1.جائزة أفضل نادي

2.محمود الخطيب أفضل رئيس نادي

3.إمام عاشور أفضل لاعب

4.إمام عاشور لاعب خط وسط مهاجم

5.علي معلول أفضل ظهير أيسر

6.مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى

7.وسام أبو علي أفضل مهاجم

8.حسين الشحات أفضل جناح

9.مروان عطية أفضل لاعب خط وسط

10.خالد بيبو أفضل مدير كرة

11.مانويل جوزيه يحقق جائزة أسطورة التدريب