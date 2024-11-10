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صلح الشحات والشيبي.. 20 صورة ترصد أبرز أحداث حفل الأفضل في الدوري المصري 2024

08:00 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 20 صورة
    زوجة أوباما
  • عرض 20 صورة
    جوائز الأفضل في الدوري المصري عن موسم 2024
  • عرض 20 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 20 صورة
    نجوم حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    مانويل جوزيه
  • عرض 20 صورة
    ندى حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 20 صورة
    زكريا ناصف وبيبو وحسين الشحات مع وسام أبو علي
  • عرض 20 صورة
    زوجة يوسف أوباما
  • عرض 20 صورة
    دعم ندى حافظ لزوجها إمام عاشور
  • عرض 20 صورة
    زوجة حمزة المثلوثي
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات بجانب الشيبي
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1)
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات والشيبي (2)
  • عرض 20 صورة
    صلح حسين الشحات والشيبي
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات يصالح الشيبي
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات والشيبي صلح
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1))
  • عرض 20 صورة
    الشيبي والشحات
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كتب - محمد القرش:

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري عن عام 2024 "دير جيست" الذي أُقيم حفل اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، سيطرة النادي الأهلي.

وتسلم النادي الأهلي 10 جوائز للاعبين ورئيس النادي ومدير كرة الفريق الأول لكرة القدم.

وشهد الحفل لفتة رائعة بين حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي لاعب بيراميدز، حيث احتضنوا بعضهم البعض عقب أزمة كبيرة وصلت للمحاكم خلال الأشهر الماضية.

وحضر الحفل العديد من نجوم كرة القدم المصرية، زكريا ناصف وعماد متعب وخالد بيبو، بالإضافة إلى حسين الشحات ومروان عطية ووسام أبو علي.

جوائز الأهلي في حفل دير جيست

1.جائزة أفضل نادي

2.محمود الخطيب أفضل رئيس نادي

3.إمام عاشور أفضل لاعب

4.إمام عاشور لاعب خط وسط مهاجم

5.علي معلول أفضل ظهير أيسر

6.مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى

7.وسام أبو علي أفضل مهاجم

8.حسين الشحات أفضل جناح

9.مروان عطية أفضل لاعب خط وسط

10.خالد بيبو أفضل مدير كرة

11.مانويل جوزيه يحقق جائزة أسطورة التدريب

دير جيست صلح الشحات والشيبي أزمة حسن الشحات والشيبي الشحات إمام عاشور
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