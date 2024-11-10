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بينهم عاشور وعطية.. 10 صور لدعم زوجات اللاعبين لهم في حفل الأفضل بمصر 2024

06:02 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زوجة أوباما
  • عرض 9 صورة
    دعم ندى حافظ لزوجها إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    زوجة يوسف أوباما
  • عرض 9 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    ندى حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    زوجة حمزة المثلوثي
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كتب - محمد القرش:

أُقيم حفل جوائز الأفضل في الدوري المصري عن عام 2024 "دير جيست" اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر.

وتلقى عدد من اللاعبين المتوجين بجائزة الأفضل في مراكزهم، دعم من زوجاتهم الذين حرصوا على حضور الحفل معهم.

ونشرت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، صور معه بعد استلام الجائزة، وعلقت: "لاعبي المفضل".

وشاركت ندى حافظ زوجة إمام عاشور صورة له أثناء استلامه الجائزة، وكتبت: "مبروك حبيبي، أفضل لاعب في مصر".

وساندت إسراء محمد زوجها يوسف أوباما لاعب بيراميدز عن طريق نشر صورة له وهو على منصة الجوائز، مُعلقة برمز تعبيري" قلب أزرق".

وكتبت زوجة لاعب الزمالك، حمزة المثلوثي، على صورة نشرتها له بالجائزة: "مبروك أنت تستحقها".

مروان عطية إمام عاشور المثلوثي زوجات اللاعبين سلمى صقر إسراء محمد ندى حافظ
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