"بعد الصلح".. 20 صورة ترصد القصة الكاملة لأزمة حسين الشحات والشيبي

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب - يوسف محمد:

شهد حفل دير جيست الذي أقيم اليوم، صُلح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، بعد الأزمة الكبيرة، التي حدثت بينهما في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.

وظهر الثنائي خلال حفل "دير جيست"، لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وهما في يعانقان بعضهما، ليتم إنهاء الأزمة التي حدثت بينهما في وقت سابق.

وبدأت الأزمة بين الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي، في 23 يوليو 2023، حينما قام حسين الشحات بصفع محمد الشيبي، بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري موسم 2022-2023، والتي انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في ذلك الوقت.

وعقب الأزمة، حرص حسين الشحات على التوجه إلى غرف ملابس فريق بيراميدز وقبل مغادرة ملعب المباراة، وقام بالاعتذار إلى محمد الشيبي لما بدر منه داخل أرضية الملعب عقب نهاية المباراة.

ولم تقف الأزمة عند المستطيل الأخضر فقط، بل وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث قام محمد الشيبي بتحريك دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بتهمة الاعتداء عليه وتهديده بتعمد إصابته بشكل ينهي مسيرته.

ويوم 4 ديسمبر ديسمبر من عام 2023، خضع الشحات للتحقيق في النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قررت في مايو الماضي حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، مع حرمانه من الترشح لأي مناصب إدارية داخل النادي.

واستمرت الأزمة بين الثنائي حتى يوم 23 يوليو 2024، حينما قام محمد الشيبي بتدخل عنيف على حسين الشحات في إحدى الكرات المشتركة بينهما، مما أدى إلى قيام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب بيراميدز.

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