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خبير تحكيمي: ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي غير صحيحة.. وهناك أخرى مستحقة

11:39 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف إن ركلة الجزاء التي اُحتسبت لصالح الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي غير صحيحة.

وفاز الزمالك بركلة جزاء اُحتسبت لفريقه باللحظات الأخيرة من مباراته أمام البنك الأهلي سددها عبدالله سعيد بنجاح لينتهي اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة بالجولة الأولى من الدوري بنتيجة (3-2).

وعلل عبدالرؤوف رأيه، خلال تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة أون تايم سبورتس، بالإشارة إلى أن لاعب البنك الأهلي لم يكن يتوقع ارتداد الكرة من هذا المكان في يده لذا فالركلة غير صحيحة.

ولكن الخبير التحكيمي في الوقت ذاته أوضح أن هناك ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح الزمالك بالكرة التي جمعت اللاعب حسام عبدالمجيد بلاعب البنك الأهلي سعيدو سمبوري.

وعلل عبدالرؤوف رأيه بالتنويه إلى أن حسام عبدالمجيد كان في إمكانه الوصول إلى الكرة، مشيرًا إلى أن حكم الفيديو كان عليه التدخل.

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