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أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك بثلاثية على البنك الأهلي

11:24 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوميز جوميز منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات يوم غد السبت عقب الفوز على البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل، استعداداً للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك عند النقطة 3 في المركز الثالث مؤقتاً خلف المصري الوصيف بالرصيد ذاته وسموحة المتصدر.

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