مدرب الزمالك يكشف حقيقة خلافه مع شيكابالا وطبيعة إصابة زيزو

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كتب - محمد القرش:

كشف المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، حقيقة خلافه مع محمود عبد الرازق شيكابالا، وطبيعة إصابة أحمد مصطفى زيزو.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة جداً، وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق المباراة تسببت في خلق صعوبات لنا".

وأضاف: "تحكمنا في الكرة ولم نستغل الكرات خلف دفاع البنك الأهلي بالشكل الكافي، وأعتقد أنه قبل هدف التقدم لا أتذكر أي تسديدة للزمالك على المرمى".

وواصل: "بدأنا الشوط الثاني بركلة جزاء للبنك الأهلي وتغيرت المباراة، وبدأنا نلعب بالروح أكثر من العقل، وسبب الفوز هو الجمهور الذي ساند الفريق حتى النهاية".

وأكد: "أحمد فتوح ومحمد حمدي يجيدون اللعب في 3 أو 4 مراكز، وهذا أمر جيد بتواجد لاعبين يستطيعون أن يفيدون الفريق في أكثر من مركز".

وتابع : "أحمد مصطفى زيزو يعاني من إصابة في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة".

وعلق جوميز على مشاركة عمر فرج قائلاً: "هذه أول مباراة له يبدأها رسمياً مع الفريق ويحتاج لمساعدة باللعب لدقائق أكثر مع الزمالك".

واختتم البرتغالي: "لا توجد مشاكل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو شارك مع الفريق من قبل لأنه يستحق اللعب بسبب مجهوده البدني والفني مع الفريق".

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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