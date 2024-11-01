طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة زيزو وناصر ماهر ومحمد حمدي أمام البنك الأهلي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة إصابة ثلاثي فريقه أحمد مصطفى "زيزو"، ناصر ماهر ومحمد حمدي خلال مباراة البنك الأهلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، خلال تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة، أن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية؛ حيث سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وأشار أسامة إلى أن ناصر ماهر يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه، فيما تعرض محمد حمدي لإصابة في الركبة وسيخضع كذلك لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري 2024/2025.

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