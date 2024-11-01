مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة زيزو وناصر ماهر ومحمد حمدي أمام البنك الأهلي

10:57 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة إصابة ثلاثي فريقه أحمد مصطفى "زيزو"، ناصر ماهر ومحمد حمدي خلال مباراة البنك الأهلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، خلال تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة، أن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية؛ حيث سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وأشار أسامة إلى أن ناصر ماهر يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه، فيما تعرض محمد حمدي لإصابة في الركبة وسيخضع كذلك لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري 2024/2025.

اقرأ أيضًا:

إعلان حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

خبير تحكيمي: ركلة جزاء البنك الأهلي الثانية أمام الزمالك غير صحيحة

نتيجه مباراه الزمالك اليوم الزمالك ضد البنك الأهلي زيزو الزمالك نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدرب الزمالك يكشف حقيقة خلافه مع شيكابالا وطبيعة إصابة زيزو

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)