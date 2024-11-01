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6 إصابات و3 فني.. 9 لاعبين خارج قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

10:55 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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مراسل - مصراوي:

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهد قائمة الغيابات تواجد 6 لاعبين مصابين، بالإضافة إلى 3 استبعادات وفقا لوجهة نظير فنية من قبل الجهاز الفني للأهلي.

قائمة غيابات الأهلي لمواجهة سيراميكا

محمود كهربا - إصابة

أشرف داري - إصابة

ياسر إبراهيم - إصابة

علي معلول - إصابة

كريم فؤاد - إصابة

محمد هاني - إصابة

مصطفى ابو الخير - فني

عمر الساعي - فني

كريم الدبيس - فني

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.

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