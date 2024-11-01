6 إصابات و3 فني.. 9 لاعبين خارج قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا
مراسل - مصراوي:
استقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.
وشهد قائمة الغيابات تواجد 6 لاعبين مصابين، بالإضافة إلى 3 استبعادات وفقا لوجهة نظير فنية من قبل الجهاز الفني للأهلي.
قائمة غيابات الأهلي لمواجهة سيراميكا
محمود كهربا - إصابة
أشرف داري - إصابة
ياسر إبراهيم - إصابة
علي معلول - إصابة
كريم فؤاد - إصابة
محمد هاني - إصابة
مصطفى ابو الخير - فني
عمر الساعي - فني
كريم الدبيس - فني
قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.
خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق.
خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.
خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.
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