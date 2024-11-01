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إعلان حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

10:50 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم الذي سُيدير مباراة الأهلي وضيفه سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وجاء حكام مباراة الأهلي كالتالي:

حكم ساحة.. محمود بسيوني

حكم مساعد 1.. سمير جمال

حكم مساعد 2.. خالد السيد

حكم رابع.. السيد منير

حكم VAR.. خالد جمال الغندور

حكم VAR مساعد.. أحمد حسام طه

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حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا الأهلي
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