خبير تحكيمي: ركلة جزاء البنك الأهلي الثانية أمام الزمالك غير صحيحة

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف، إن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبها حكم المباراة محمد عادل لفريق البنك الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة.

وأوضح عبدالروؤف، خلال تحليله لحالات المباراة التحكيمية على قناة أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، أن المخالفة على المهاجم وإذا كان هناك اصطدام من محمد عواد في البداية لكانت هناك ركلة جزاء.

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتنويه إلى أن حكم الفيديو كان لابد أن يتدخل؛ لوجود مخالفة على المهاجم وليس العكس.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره البنك الأهلي في مباراة اُحتسبت بها ثلاث ركلات جزاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري 2024/25.

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